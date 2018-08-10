Россиянин Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1) в пользу 22-летнего россиянина. Ранее соперники два раза встречались на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В обоих матчах победу одержал Хачанов.

В четвертьфинальной встрече российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Робином Хасе, который, как и Хачанов, не имеет номера посева в Торонто. Матч начнется в ночь с 10 на 11 августа в 01:30 мск.