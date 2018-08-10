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09:15 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто

ТАСС, 10 августа. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Джона Изнера в матче третьего круга турнира в Торонто и вышел в следующую стадию. Призовой фонд соревнований составляет $5,3 млн.

Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1) в пользу 22-летнего россиянина. Ранее соперники два раза встречались на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В обоих матчах победу одержал Хачанов.

В четвертьфинальной встрече российский теннисист сыграет с представителем Нидерландов Робином Хасе, который, как и Хачанов, не имеет номера посева в Торонто. Матч начнется в ночь с 10 на 11 августа в 01:30 мск.

Ранее на стадии третьего круга основную сетку соревнований покинул Даниил Медведев. Россиянин в двух сетах уступил немцу Александру Звереву (3:6, 2:6).

Турнир продлится до 12 августа.

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