Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Монреале
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии в третьем круге турнира WTA в Монреале.
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии в третьем круге турнира WTA в Монреале.
Встреча продолжалась полтора часа и закончилась со счётом 6:3, 6:2.
Шарапова 5 раз подала на вылет, совершила 8 двойных ошибок. Всего на счету 31-летней российской теннисистки 45 выигранных розыгрышей. Гарсия 1 раз подала на вылет и 1 раз совершила двойную ошибку. Француженка выиграла 68 розыгрышей.
Следующей соперницей Гарсии станет победительница пары Симона Халеп — Винус Уильямс.
Стоит отметить, что ранее в третий круг не смогла пробиться и другая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.