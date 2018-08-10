Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Монреале

Шарапова 5 раз подала на вылет, совершила 8 двойных ошибок. Всего на счету 31-летней российской теннисистки 45 выигранных розыгрышей. Гарсия 1 раз подала на вылет и 1 раз совершила двойную ошибку. Француженка выиграла 68 розыгрышей.