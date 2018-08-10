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09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Монреале

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии в третьем круге турнира WTA в Монреале.

Встреча продолжалась полтора часа и закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Шарапова 5 раз подала на вылет, совершила 8 двойных ошибок. Всего на счету 31-летней российской теннисистки 45 выигранных розыгрышей. Гарсия 1 раз подала на вылет и 1 раз совершила двойную ошибку. Француженка выиграла 68 розыгрышей.

Следующей соперницей Гарсии станет победительница пары Симона Халеп — Винус Уильямс.

Стоит отметить, что ранее в третий круг не смогла пробиться и другая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

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