Халеп в двух сетах обыграла В. Уильямс в третьем круге турнира в Монреале

Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. 26-летняя представительница Румынии, занимающая 1-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Уильямс исполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала один брейк. Соперницы в 5-й раз встречались друг с другом. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3−2 в пользу американки.