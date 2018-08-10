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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Халеп в двух сетах обыграла В. Уильямс в третьем круге турнира в Монреале

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Монреале.

Источник: Reuters

В матче третьего круга соревнований 1-я сеяная Халеп в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс (13) со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. 26-летняя представительница Румынии, занимающая 1-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Уильямс исполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала один брейк. Соперницы в 5-й раз встречались друг с другом. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3−2 в пользу американки.

В четвертьфинале Халеп сыграет с представительницей Франции Каролин Гарсией, которая в третьем круге турнира обыграла россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 6:2.

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