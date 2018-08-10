Халеп в двух сетах обыграла В. Уильямс в третьем круге турнира в Монреале
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Монреале.
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Монреале.
В матче третьего круга соревнований 1-я сеяная Халеп в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс (13) со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. 26-летняя представительница Румынии, занимающая 1-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала 5
В четвертьфинале Халеп сыграет с представительницей Франции Каролин Гарсией, которая в третьем круге турнира обыграла россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 6:2.