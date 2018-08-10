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10:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему Шарапова проиграла Гарсия

Мария не сумела развить успех в Монреале.

Источник: Спорт-Экспресс

Монреаль (Канада). Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale. Третий круг

Каролин Гарсия (Франция) — Мария ШАРАПОВА (Россия) — 6:3, 6:2.

Россиянка Мария Шарапова после впечатляющей победы над первой ракеткой нашей страны Дарьей Касаткиной завершила борьбу на турнире в Монреале поражением от Каролин Гарсия, вторым в этом сезоне.

«ВСТРЕЧИ С ШАРАПОВОЙ — ОСОБЕННЫЕ»

Шарапова и Гарсия однажды сыграли выдающийся матч на Roland Garros. Француженка, которой тогда было 17, взяла первый сет и вела с отрывом во втором, но все-таки уступила. А Энди Маррэй по ходу того поединка написал в своем Твиттере, что Гарсия в будущем станет первой ракеткой мира.

После этого француженка проиграла россиянке четыре матча подряд и прервала череду поражений только в этом году на знаковом для Шараповой турнире в Штутгарте, где вытянула эпический матч после проигранного первого сета.

Все это едва ли имело смысл вспоминать сегодня, если бы сама Каро не сказала, как для нее это важно.

«Для меня встречи с Марией — особенные, и победа над ней в Шиутгарте многое для меня изменила, — признается Гарсия. — Я все время держу в уме тот матч на Roland Garros. И было здорово, наконец, обыграть ее, да еще и в такой борьбе».

«Победы над Шараповой — особенные, неважно, какое место в рейтинге она занимает. У нее огромный опыт и она истинный боец на корте. Для меня было очень важно выиграть в Штутгарте. Сегодня я была готова играть и бороться еще лучше».

ВОСЕМЬ ДВОЙНЫХ

Первой ракеткой мира Гарсия пока не стала, но в Топ-10 с прошлого года стоит уверенно. А сейчас занимает высшее в карьере 6-е место, хоть и не выиграла в этом году ни одного турнира.

Rogers Cup для нее, как и для Шараповой, — первый турнир после Уимблдона, где она также проиграла в первом круге. В стартовом матче француженка в трех сетах взяла верх над Магдаленой Рыбариковой, а Шарапова одержала две разгромные победы — над Сесиль Каратанчевой и соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Гарсия, по всей видимости, уверенная победа Шараповой над Касаткиной побудила готовиться лучше. И она сделала то, что не смогла Дарья, — воспользовалась своим умением играть по всему корту и сдержала мощь Шараповой. Здорово принимала подачу, которая у Марии, впрочем, не очень-то шла. Первый мяч попадал в корт лишь в 40 процентов случаев, а выиграть на нем удалось только половину очков (после 85 и 77 процентов в первом и втором матчах). К тому же Шарапова допустила восемь двойных ошибок, три из которых — в последнем гейме, а одну и вовсе на матчболе.

УРОВЕНЬ ИГРЫ ЗАМЕТНО ВЫРОС

В начале россиянка повела 2:0. Но Гарсия не просто сравняла счет, а взяла шесть из следующих семи геймов и первый сет — 6:3. За четвертый гейм второй партии Мария сражалась 11 минут, отыграв четыре брейк-пойнта, а француженка свою подачу следом выиграла под ноль. В целом же со счета 2:2 она выиграла четыре гейма подряд и праздновала итоговую победу.

— Небольшие шансы во втором сете у меня были, — констатировала Шарапова. — Просто я не делала правильных вещей. Я чувствовала, как публика болела за меня, не хотела, чтобы я отдавала те брейк-пойнты. Думаю, что соперница играла очень хорошо. Она действовала грамотно и стабильно — посылала мячи глубоко и мощно. Хорошо подавала. Делала то, чего не смогла я.

— Уровень игры сейчас стал заметно лучше, — также заключила она. — Раньше были матчи, в которых можно было поискать свой ритм. А сейчас таких нет.

Игра же самой Шараповой по-прежнему остается загадкой — от разгромных побед до таких же поражений. Далее в ее планах — турнир в Цинциннати, который пройдет уже на следующей неделе и US Open.

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