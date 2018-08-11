Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнире в Цинциннати
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Цинциннати прошла жеребьевка женского теннисного турнира категории «Премьер» с призовым фондом $2,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Цинциннати прошла жеребьевка женского теннисного турнира категории «Премьер» с призовым фондом $2,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Две белоруски сразу сыграют в основной сетке — первой соперницей Арины Соболенко будет британка Йоханна Конта, а Виктория Азаренко встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.
В первом круге квалификации Александра Саснович сыграет сегодня с американской теннисисткой Элисон Риске, а Вера Лапко будет соперничать с российской теннисисткой Анной Блинковой.
Матчи основного этапа начнутся в понедельник, 13 августа, а победительница соревнований определится 19 августа.