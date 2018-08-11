Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнире в Цинциннати

Две белоруски сразу сыграют в основной сетке — первой соперницей Арины Соболенко будет британка Йоханна Конта, а Виктория Азаренко встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.

В первом круге квалификации Александра Саснович сыграет сегодня с американской теннисисткой Элисон Риске, а Вера Лапко будет соперничать с российской теннисисткой Анной Блинковой.