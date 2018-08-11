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13:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнире в Цинциннати

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Цинциннати прошла жеребьевка женского теннисного турнира категории «Премьер» с призовым фондом $2,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Две белоруски сразу сыграют в основной сетке — первой соперницей Арины Соболенко будет британка Йоханна Конта, а Виктория Азаренко встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.

В первом круге квалификации Александра Саснович сыграет сегодня с американской теннисисткой Элисон Риске, а Вера Лапко будет соперничать с российской теннисисткой Анной Блинковой.

Матчи основного этапа начнутся в понедельник, 13 августа, а победительница соревнований определится 19 августа.

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