Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне
ТАСС, 11 августа. Испанец Рафаэль Надаль первым обеспечил себе участие в Итоговом турнире Ассоциации
ТАСС, 11 августа. Испанец Рафаэль Надаль первым обеспечил себе участие в Итоговом турнире Ассоциации
32-летний Надаль прошел отбор на итоговый турнир 14-й раз кряду. Ему дважды удавалось дойти до финала соревнований, но он ни разу не побеждал.
Надаль является первой «ракеткой» мира. Он четыре раза завершал сезон на первой строчке мирового рейтинга.
Итоговый турнир ATP пройдет с 11 по 18 ноября в Лондоне.