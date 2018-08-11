Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне

ТАСС, 11 августа. Испанец Рафаэль Надаль первым обеспечил себе участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне. Это случилось после победы испанца над хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале турнира в Торонто (призовой фонд соревнований составляет $5,3 млн).