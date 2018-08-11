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15:17 (мск), источник: ТАСС

Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне

ТАСС, 11 августа. Испанец Рафаэль Надаль первым обеспечил себе участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне. Это случилось после победы испанца над хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале турнира в Торонто (призовой фонд соревнований составляет $5,3 млн).

Источник: AP 2018

32-летний Надаль прошел отбор на итоговый турнир 14-й раз кряду. Ему дважды удавалось дойти до финала соревнований, но он ни разу не побеждал.

Надаль является первой «ракеткой» мира. Он четыре раза завершал сезон на первой строчке мирового рейтинга.

Итоговый турнир ATP пройдет с 11 по 18 ноября в Лондоне.

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