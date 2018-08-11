Шарапова не выступит на турнире WTA в Цинциннати

31-летняя теннисистка подала заявку на турнир, однако по итогам жеребьевки фамилии Шараповой не оказалось в списке участниц. О причинах снятия россиянки с турнира не сообщается.

Турнир в Цинциннати пройдет с 11 по 19 августа. C 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке пройдет заключительный в текущем сезоне турнир серии Большого шлема Открытый чемпионат США. О том, сможет ли Шарапова выступить на нем, пока неизвестно.