Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Енисей
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Анжи
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
15:19 (мск), источник: ТАСС

Шарапова не выступит на турнире WTA в Цинциннати

ТАСС, 11 августа. Россиянка Мария Шарапова не выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо, США). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Источник: Reuters

31-летняя теннисистка подала заявку на турнир, однако по итогам жеребьевки фамилии Шараповой не оказалось в списке участниц. О причинах снятия россиянки с турнира не сообщается.

Турнир в Цинциннати пройдет с 11 по 19 августа. C 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке пройдет заключительный в текущем сезоне турнир серии Большого шлема Открытый чемпионат США. О том, сможет ли Шарапова выступить на нем, пока неизвестно.

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
Дзюба может оказаться в «Бордо», а Промес в «Милане». Слухи дня
За лучшей жизнью: чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе
Моуринью посчитал детей в полузащите «Манчестер Юнайтед»
Шубенков опротестовал золото француза на ЧЕ. Все решил фотофиниш
Российский ходок выиграл бронзу на дистанции 20 км на ЧЕ
5 главных русских героев чемпионата Европы по плаванию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь