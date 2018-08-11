Мария Шарапова призналась, что встречается с Александром Гилксом
Мария Шарапова рассказала о своих отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом.
Мария Шарапова рассказала о своих отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом.
— Когда я просыпаюсь, а мой бойфренд не со мной, моя первая мысль — сколько времени у него? Мы сможем поговорить, прежде чем я начну свой день? — приводит PORTERmagazine слова Шараповой.
Гилкс —
У Шараповой был роман с болгарским теннисистом Григором Димитровым, с которым они расстались в 2015 году. Также она встречалась с теннисистом Энди Роддиком, сыном американского телемагната Чарли Эберсолом и баскетболистом Сашей Вуячичем.