Мария Шарапова призналась, что встречается с Александром Гилксом

Источник: AP 2018

— Когда я просыпаюсь, а мой бойфренд не со мной, моя первая мысль — сколько времени у него? Мы сможем поговорить, прежде чем я начну свой день? — приводит PORTERmagazine слова Шараповой.

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Гилкс — со-основатель и президент работающего онлайн аукционного дома Paddle8, специализирующегося на изобразительном искусстве и предметах коллекционирования. Его трижды включали в список 100 самых влиятельных людей в мире искусства, один раз — в список 40 наиболее значимых людей, кому не исполнилось 40. Известные журналы Vanity Fair и GQ помещали его в число наиболее стильно одетых людей. Кроме того, Гилкс — член правления Нью-йоркской академии искусств.