Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов0
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже3
Ним4
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль3
Ренн1
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье1
Дижон2
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен2
Генгам1
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс2
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д4
Ворскла1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант1
Монако3
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут2
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Челси3
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Енисей1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Первый дивизион
12.08
СКА-Хабаровск
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
12.08
Луч
Армавир
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
22:06 (мск), источник: Советский спорт

Халеп обыграла Барти и вышла в финал турнира в Монреале

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в финал турнира категории Premier в Монреале.

Источник: Reuters

В полуфинале Халеп обыграла теннисистку из Австралии Эшли Барти со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 10 минут.

На счету первой ракетки мира один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Барти совершила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк.

В финале турнира в Монерале Халеп сыграет с победительницей матча Слоавн Стивенс (США) — Элина Свитолина (Украина). Матч между теннисистками состоится позже.

 13 дезертиров: как Бобров, Ярцев и Карпин переходили из ЦСКА в «Спартак»
Смолов нашел себе новый клуб! И это очень правильное решение
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем»
Зе Луиш спас «Спартак», забив впервые за 9 месяцев
Способности 14-летней российской фигуристки сочли выше мужских
Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании
«Челси» начал сезон АПЛ разгромной победой
«Монако» без Головина стартовал с победы в чемпионате Франции
«Ростов» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь