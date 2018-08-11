Халеп обыграла Барти и вышла в финал турнира в Монреале
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в финал турнира категории Premier в Монреале.
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в финал турнира категории Premier в Монреале.
В полуфинале Халеп обыграла теннисистку из Австралии Эшли Барти со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 10 минут.
На счету первой ракетки мира один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных
В финале турнира в Монерале Халеп сыграет с победительницей матча Слоавн Стивенс (США) — Элина Свитолина (Украина). Матч между теннисистками состоится позже.