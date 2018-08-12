Российский теннисист Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Торонто

По ходу турнира он обыграл четырех соперников из топ-10 рейтинга АТР — австрийца Доминика Тима (8), серба Новака Джоковича (10), немца Александра Зверева (3) и Андерсона (6). Циципас, который еще год назад занимал 168-е место в рейтинге, дошел до финала «Мастерса» с первой попытке и в понедельник станет как минимум 15-й ракеткой мира.