Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч
Армавир
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Локомотив М
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тюмень
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
15:30
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Бернли
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-2
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Ротор
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Лион
Амьен
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия
Арсенал К
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Сочи
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Сибирь
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од
Десна
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Кан
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ростов0
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
11.08
Анже3
Ним4
Футбол. Зарубежный
11.08
Лилль3
Ренн1
Футбол. Зарубежный
11.08
Монпелье1
Дижон2
Футбол. Зарубежный
11.08
Ницца0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
11.08
Сент-Этьен2
Генгам1
Все события
Фоторепортажи
6Кого взять «Локомотиву»? Все потенциальные новички
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
10:02 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Торонто

ТАСС, 12 августа. Россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Торонто (призовой фонд — $5,3 млн).

Источник: AP 2018

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Читайте также
Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал турнира в Торонто

В личных встречах счет стал 4−0 в пользу Надаля. 22-летний россиянин впервые дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс».

В финале Надаль сыграет со Стефаносом Циципасом. 19-летний грек в полуфинале победил южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).

По ходу турнира он обыграл четырех соперников из топ-10 рейтинга АТР — австрийца Доминика Тима (8), серба Новака Джоковича (10), немца Александра Зверева (3) и Андерсона (6). Циципас, который еще год назад занимал 168-е место в рейтинге, дошел до финала «Мастерса» с первой попытке и в понедельник станет как минимум 15-й ракеткой мира.

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем»
Зе Луиш спас «Спартак», забив впервые за 9 месяцев
Макарова вышла в финал турнира WTA в Монреале в парном турнире
Олимпиада — без хоккейного турнира? Это реально
«Монако» без Головина стартовал с победы в чемпионате Франции
«Ростов» теряет первые очки в РПЛ. В самый неожиданный момент
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь