Российский теннисист Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Торонто
ТАСС, 12 августа. Россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинальном матче турнира Ассоциации
ТАСС, 12 августа. Россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинальном матче турнира Ассоциации
Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу первой ракетки мира.
В личных встречах счет стал 4−0 в пользу Надаля. 22-летний россиянин впервые дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс».
В финале Надаль сыграет со Стефаносом Циципасом. 19-летний грек в полуфинале победил южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).
По ходу турнира он обыграл четырех соперников из топ-10 рейтинга АТР — австрийца Доминика Тима (8), серба Новака Джоковича (10), немца Александра Зверева (3) и Андерсона (6). Циципас, который еще год назад занимал 168-е место в рейтинге, дошел до финала «Мастерса» с первой попытке и в понедельник станет как минимум 15-й ракеткой мира.