Лапко и Саснович вышли во 2-й круг квалификации теннисного турнира в США

Источник: AP 2018

Вера Лапко (66-й номер мирового рейтинга) в первом раунде обыграла россиянку Анну Блинкову (102) в двух сетах — 6:3, 7:5.

В борьбе за выход в основную сетку соревнований Лапко встретится с еще одной белорусской Александрой Саснович (36), победившей в трехсетовом поединке американку Элисон Риске (76) — 2:6, 7:5, 6:2.