Лапко и Саснович вышли во 2-й круг квалификации теннисного турнира в США
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно стартовали в квалификации турнира в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно стартовали в квалификации турнира в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вера Лапко (66-й номер мирового рейтинга) в первом раунде обыграла россиянку Анну Блинкову (102) в двух сетах — 6:3, 7:5.
В борьбе за выход в основную сетку соревнований Лапко встретится с еще одной белорусской Александрой Саснович (36), победившей в трехсетовом поединке американку Элисон Риске (76) — 2:6, 7:5, 6:2.
Виктория Азаренко (95) и Арина Соболенко (39) стартуют в Цинциннати сразу с основного этапа, который начнется 13 августа.