Кербер — лучшая теннисистка июля, Кузнецова — третья

Анжелика выиграла Уимблдон, завоевав третий титул на турнирах серии «Большого шлема» в карьере. Второе место в голосовании заняла румынка Михаэла Бузэрнеску, выигравшая соревнования в Сан-Хосе, а замкнула тройку лучших россиянка Светлана Кузнецова, которая в июле победила на турнире в Вашингтоне.