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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Кербер — лучшая теннисистка июля, Кузнецова — третья

Немка Анжелика Кербер победила в голосовании на официальном сайте WТА в номинации «Лучшая теннисистка июля».

Источник: Reuters

Анжелика выиграла Уимблдон, завоевав третий титул на турнирах серии «Большого шлема» в карьере. Второе место в голосовании заняла румынка Михаэла Бузэрнеску, выигравшая соревнования в Сан-Хосе, а замкнула тройку лучших россиянка Светлана Кузнецова, которая в июле победила на турнире в Вашингтоне.

В данной номинации также были представлены латвийка Анастасия Севастова, завоевавшая титул в Бухаресте, и француженка Ализе Корне, ставшая лучшей на соревнованиях в Гштааде.

Финалисток в каждой номинации определяет WТА, а лучшую теннисистку выбирают пользователи официального сайта женской теннисной ассоциации.

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