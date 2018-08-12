Кербер — лучшая теннисистка июля, Кузнецова — третья
Немка Анжелика Кербер победила в голосовании на официальном сайте WТА в номинации «Лучшая теннисистка июля».
Немка Анжелика Кербер победила в голосовании на официальном сайте WТА в номинации «Лучшая теннисистка июля».
Анжелика выиграла Уимблдон, завоевав третий титул на турнирах серии «Большого шлема» в карьере. Второе место в голосовании заняла румынка Михаэла Бузэрнеску, выигравшая соревнования в
В данной номинации также были представлены латвийка Анастасия Севастова, завоевавшая титул в Бухаресте, и француженка Ализе Корне, ставшая лучшей на соревнованиях в Гштааде.
Финалисток в каждой номинации определяет WТА, а лучшую теннисистку выбирают пользователи официального сайта женской теннисной ассоциации.