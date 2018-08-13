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09:35 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов поднялся на 27-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 13 августа. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 38-го на 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте ATP.

Источник: AP 2018

На прошлой неделе на турнире категории «Мастерс» в Торонто 22-летний россиянин дошел до полуфинала, где проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.

В первой десятке рейтинга произошло одно изменение — аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся на третье место, немец Александр Зверев опустился на четвертое.

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Рейтинг ATP от 13 августа:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10220 очков.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6480.

3 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5410.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4845.

5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4700.

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4535.

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4085.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665.

9 (9). Джон Изнер (США) — 3570.

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3445…

27 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1525…

37 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1180…

56 (68). Даниил Медведев (Россия) — 927…

84 (87). Евгений Донской (Россия) — 718.

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