Российский теннисист Хачанов поднялся на 27-е место в рейтинге ATP
ТАСС, 13 августа. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 38-го на 27-е место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 13 августа. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 38-го на 27-е место в рейтинге Ассоциации
На прошлой неделе на турнире категории «Мастерс» в Торонто 22-летний россиянин дошел до полуфинала, где проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.
В первой десятке рейтинга произошло одно изменение — аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся на третье место, немец Александр Зверев опустился на четвертое.
Рейтинг ATP от 13 августа:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10220 очков.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6480.
3 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5410.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4845.
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4700.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4535.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4085.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
9 (9). Джон Изнер (США) — 3570.
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3445…
27 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1525…
37 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1180…
56 (68). Даниил Медведев (Россия) — 927…
84 (87). Евгений Донской (Россия) — 718.