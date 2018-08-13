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09:56 (мск), источник: ТАСС

Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

ТАСС, 13 августа. Россиянка Мария Шарапова поднялась с 22-го на 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Источник: AP 2018

На прошлой неделе Шарапова дошла до 1/8 финала турнира WTA в канадском Монреале, где проиграла француженке Каролин Гарсия. Во втором круге турнира 31-летняя россиянка победила свою соотечественницу Дарью Касаткину. 21-летняя Касаткина сохранила 12-е место в рейтинге.

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Анастасия Павлюченкова осталась на 28-й позиции, Екатерина Макарова (49-е место) и Елена Веснина потеряли по три строчки в рейтинге (59). Светлана Кузнецова, которая на прошлой неделе вернулась в первую сотню рейтинга, опустилась на одну позицию (88).

Украинка Элина Свитолина, проигравшая американке Слоан Стивенс в полуфинале турнира в Монреале, опустилась с пятого на седьмое место. Испанка Гарбинье Мугуруса, снявшаяся с соревнований в Монреале из-за травмы руки, также потеряла две строчки в рейтинге (9). Гарсия поднялась с шестого на пятое место, чешка Петра Квитова — с восьмого на шестое, а ее соотечественница Каролина Плишкова — с девятого на восьмое. Румынка Симона Халеп победила на турнире в Монреале и укрепила свои позиции на первой строчке рейтинга.

Рейтинг WTA от 13 августа:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко.

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6135.

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5727.

4 (4). Ангелик Кербер (Германия) — 5255.

5 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680.

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550.

7 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4470.

8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4395.

9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4345.

10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3905…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3525…

21 (22). Мария Шарапова (Россия) — 2003…

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…

49 (46). Екатерина Макарова (Россия) — 1117…

59 (56). Елена Веснина (Россия) — 931…

79 (79). Евгения Родина (Россия) — 809…

88 (87). Светлана Кузнецова (Россия) — 753.

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