Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

На прошлой неделе Шарапова дошла до 1/8 финала турнира WTA в канадском Монреале, где проиграла француженке Каролин Гарсия. Во втором круге турнира 31-летняя россиянка победила свою соотечественницу Дарью Касаткину. 21-летняя Касаткина сохранила 12-е место в рейтинге.
Анастасия Павлюченкова осталась на 28-й позиции, Екатерина Макарова (49-е место) и Елена Веснина потеряли по три строчки в рейтинге (59). Светлана Кузнецова, которая на прошлой неделе вернулась в первую сотню рейтинга, опустилась на одну позицию (88).
Украинка Элина Свитолина, проигравшая американке Слоан Стивенс в полуфинале турнира в Монреале, опустилась с пятого на седьмое место. Испанка Гарбинье Мугуруса, снявшаяся с соревнований в Монреале из-за травмы руки, также потеряла две строчки в рейтинге (9). Гарсия поднялась с шестого на пятое место, чешка Петра Квитова — с восьмого на шестое, а ее соотечественница Каролина Плишкова — с девятого на восьмое. Румынка Симона Халеп победила на турнире в Монреале и укрепила свои позиции на первой строчке рейтинга.
Рейтинг WTA от 13 августа:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко.
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6135.
3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5727.
4 (4). Ангелик Кербер (Германия) — 5255.
5 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680.
6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550.
7 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4470.
8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4395.
9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4345.
10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3905…
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3525…
21 (22). Мария Шарапова (Россия) — 2003…
28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…
49 (46). Екатерина Макарова (Россия) — 1117…
59 (56). Елена Веснина (Россия) — 931…
79 (79). Евгения Родина (Россия) — 809…
88 (87). Светлана Кузнецова (Россия) — 753.