Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

На прошлой неделе Шарапова дошла до 1/8 финала турнира WTA в канадском Монреале, где проиграла француженке Каролин Гарсия. Во втором круге турнира 31-летняя россиянка победила свою соотечественницу Дарью Касаткину. 21-летняя Касаткина сохранила 12-е место в рейтинге.

Анастасия Павлюченкова осталась на 28-й позиции, Екатерина Макарова (49-е место) и Елена Веснина потеряли по три строчки в рейтинге (59). Светлана Кузнецова, которая на прошлой неделе вернулась в первую сотню рейтинга, опустилась на одну позицию (88).