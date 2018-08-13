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11:00 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко вошел в топ-100 мирового рейтинга теннисистов

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере вошел в первую сотню мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неделю назад 24-летний минчанин занимал 125-ю позицию, а затем добрался до 1/8 финала престижного турнира в канадском Торонто и поднялся в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), набрав 559 очков. Белорус Владимир Игнатик (270 очков) находится на 209-м месте, Егор Герасимов (210) занимает 264-ю позицию.

Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, который в Торонто выиграл свой 80-й чемпионский титул в карьере.

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Топ-10 рейтинга АТР:

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 10220 очков,

2. Роджер Федерер (Швейцария) — 6480,

3. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5410,

4. Александр Зверев (Германия) — 4845,

5. Григор Димитров (Болгария) — 4700,

6. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4535,

7. Марин Чилич (Хорватия) — 4085,

8. Доминик Тим (Австрия) — 3665,

9. Джон Изнер (США) — 3505,

10. Новак Джокович (Сербия) — 3445.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко занимает 34-е место (1405 очков), Александра Саснович на 36-й строке (1363), у Веры Лапко 66-я позиция (879), Виктория Азаренко находится на 87-м месте (761). На этой неделе трое из них примут старт на турнире категории «Премьер» в американском Цинциннати. В первом раунде Виктория Азаренко встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро (27), Александра Саснович сыграет со словачкой Викторией Кузьмовой (56), Арина Соболенко будет соперничать с британкой Йоханной Контой (39).

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Топ-10 рейтинга WTA:

1. Симона Халеп (Румыния) — 8061,

2. Каролин Возняцки (Дания) — 6135,

3. Слоан Стивенс (США) — 5727,

4. Ангелика Кербер (Германия) — 5255,

5. Каролин Гарсия (Франция) — 4680,

6. Петра Квитова (Чехия) — 4550,

7. Элина Свитолина (Украина) — 4470,

8. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4400,

9. Каролина Плишкова (Чехия) — 4395,

10. Юлия Гергес (Германия) — 3905.

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