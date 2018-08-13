Илья Ивашко вошел в топ-100 мирового рейтинга теннисистов
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере вошел в первую сотню мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере вошел в первую сотню мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неделю назад 24-летний минчанин занимал 125-ю позицию, а затем добрался до 1/8 финала престижного турнира в канадском Торонто и поднялся в топ-100 рейтинга Ассоциации
Возглавляет рейтинг испанец Рафаэль Надаль, который в Торонто выиграл свой 80-й чемпионский титул в карьере.
Топ-10 рейтинга АТР:
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 10220 очков,
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 6480,
3. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5410,
4. Александр Зверев (Германия) — 4845,
5. Григор Димитров (Болгария) — 4700,
6. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4535,
7. Марин Чилич (Хорватия) — 4085,
8. Доминик Тим (Австрия) — 3665,
9. Джон Изнер (США) — 3505,
10. Новак Джокович (Сербия) — 3445.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко занимает 34-е место (1405 очков), Александра Саснович на 36-й строке (1363), у Веры Лапко 66-я позиция (879), Виктория Азаренко находится на 87-м месте (761). На этой неделе трое из них примут старт на турнире категории «Премьер» в американском Цинциннати. В первом раунде Виктория Азаренко встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро (27), Александра Саснович сыграет со словачкой Викторией Кузьмовой (56), Арина Соболенко будет соперничать с британкой Йоханной Контой (39).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Симона Халеп (Румыния) — 8061,
2. Каролин Возняцки (Дания) — 6135,
3. Слоан Стивенс (США) — 5727,
4. Ангелика Кербер (Германия) — 5255,
5. Каролин Гарсия (Франция) — 4680,
6. Петра Квитова (Чехия) — 4550,
7. Элина Свитолина (Украина) — 4470,
8. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4400,
9. Каролина Плишкова (Чехия) — 4395,
10. Юлия Гергес (Германия) — 3905.