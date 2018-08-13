Илья Ивашко вошел в топ-100 мирового рейтинга теннисистов

Неделю назад 24-летний минчанин занимал 125-ю позицию, а затем добрался до 1/8 финала престижного турнира в канадском Торонто и поднялся в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), набрав 559 очков. Белорус Владимир Игнатик (270 очков) находится на 209-м месте, Егор Герасимов (210) занимает 264-ю позицию.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко занимает 34-е место (1405 очков), Александра Саснович на 36-й строке (1363), у Веры Лапко 66-я позиция (879), Виктория Азаренко находится на 87-м месте (761). На этой неделе трое из них примут старт на турнире категории «Премьер» в американском Цинциннати. В первом раунде Виктория Азаренко встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро (27), Александра Саснович сыграет со словачкой Викторией Кузьмовой (56), Арина Соболенко будет соперничать с британкой Йоханной Контой (39).