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11:26 (мск), источник: Sputnik.by

Соболенко отобрала у Саснович звание первой ракетки Беларуси

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Арина Соболенко вернула себе звание первой ракетки Беларуси, сообщает Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник был опубликован обновленный рейтинг WTA. Соболенко поднялась на пять строчек вверх и занимает 34-е место, опережая Саснович всего на две позиции.

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Вера Лапко поднялась с 69-го места на 66-е. Виктория Азаренко также улучшила свое положение в рейтинге — с 95-го на 87-е.

Первую строчку в рейтинге по-прежнему занимает румынка Симона Халеп.

Напомним, Азаренко, Саснович и Соболенко принимают участие в турнире в американском Цинциннати. Сегодня они проведут свои первые поединки в рамках первого круга основного раунда.

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