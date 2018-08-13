Соболенко отобрала у Саснович звание первой ракетки Беларуси

Источник: РИА "Новости"

В понедельник был опубликован обновленный рейтинг WTA. Соболенко поднялась на пять строчек вверх и занимает 34-е место, опережая Саснович всего на две позиции.

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Вера Лапко поднялась с 69-го места на 66-е. Виктория Азаренко также улучшила свое положение в рейтинге — с 95-го на 87-е.

Первую строчку в рейтинге по-прежнему занимает румынка Симона Халеп.