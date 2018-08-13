Соболенко отобрала у Саснович звание первой ракетки Беларуси
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Арина Соболенко вернула себе звание первой ракетки Беларуси, сообщает Sputnik.
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Арина Соболенко вернула себе звание первой ракетки Беларуси, сообщает Sputnik.
В понедельник был опубликован обновленный рейтинг WTA. Соболенко поднялась на пять строчек вверх и занимает 34-е место, опережая Саснович всего на две позиции.
Вера Лапко поднялась с 69-го места на 66-е. Виктория Азаренко также улучшила свое положение в рейтинге — с 95-го на 87-е.
Первую строчку в рейтинге
Напомним, Азаренко, Саснович и Соболенко принимают участие в турнире в американском Цинциннати. Сегодня они проведут свои первые поединки в рамках первого круга основного раунда.