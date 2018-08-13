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16:40 (мск), источник: GoTennis.ru

Кубок Лэйвера. За сборную Европы сыграют Федерер, Зверев, Димитров и Гоффин

Португальский теннисист Хосе Моргадо назвал состав сборной Европы на грядущем Кубке Лэйвера, который пройдёт с 21 по 23 сентября в Чикаго.

Источник: Reuters

По информации источника, в Чикаго сыграют Роджер Федерер, Александр Зверев, Григор Димитров и Давид Гоффин.

Моргадо сообщает, что организаторы соревнований хотят пригласить Энди Маррея на последнее свободное место в сборной.

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