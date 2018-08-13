40 процентов американских спортсменов проходили допинг-тесты менее 6 раз за карьеру

Источник: РИА "Новости"

В опросе приняли участие 886 действующих и бывших спортсменов из разных видов спорта. Отмечается, что это было самое крупное исследование по вопросу восприятия и отношения спортсменов к борьбе с допингом. проведено оно после жалобы теннисистки Серены Уильямс, которая выразила недовольство тем, что ее слишком часто тестируют на допинг — уже пять раз только в этом году.

В результате исследования выяснилось, что 36 спортсменов США тестировали на допинг за всю их карьеру от 1 до 5 раз, 22 процента — от 6 до 10, 16 процентов — от 11 до 20, 9 процентов — от 21 до 30 раз, 4 процента — 31−40, 2 процента — 41−50, 7 процентов — более 50.