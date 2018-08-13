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18:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

40 процентов американских спортсменов проходили допинг-тесты менее 6 раз за карьеру

4 процента американских атлетов ни разу не проходили допинг-тест, сообщает Inside the Games со ссылкой на исследование USADA.

Источник: РИА "Новости"

В опросе приняли участие 886 действующих и бывших спортсменов из разных видов спорта. Отмечается, что это было самое крупное исследование по вопросу восприятия и отношения спортсменов к борьбе с допингом. проведено оно после жалобы теннисистки Серены Уильямс, которая выразила недовольство тем, что ее слишком часто тестируют на допинг — уже пять раз только в этом году.

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В результате исследования выяснилось, что 36 спортсменов США тестировали на допинг за всю их карьеру от 1 до 5 раз, 22 процента — от 6 до 10, 16 процентов — от 11 до 20, 9 процентов — от 21 до 30 раз, 4 процента — 31−40, 2 процента — 41−50, 7 процентов — более 50.

Порядка 75 процентов спортсменов считают, что есть как минимум несколько атлетов в их виде спорта, которые принимают запрещенные препараты, а более 35 процентов уверены, что их соперников тестируют недостаточно хорошо.

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