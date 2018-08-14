Арина Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Цинциннати

В поединке первого круга Соболенко в упорнейшей борьбе победила британку Йоханну Конту (39) — 4:6, 6:3, 6:4.

Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на турнире в США

Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между чешкой Каролиной Плишковой (8) и полькой Агнешкой Радваньской (38).

Первой из белорусок в 1/16 финала вышла Виктория Азаренко (87), переигравшая в стартовом поединке испанку Карлу Суарес Наварро (25) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Во втором раунде Виктория встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией (5).