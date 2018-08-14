Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо К
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:30
Спартак М
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Црвена Звезда
Все события
Фоторепортажи
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
6Кого взять «Локомотиву»? Все потенциальные новички
09:30 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Цинциннати

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-й номер мирового рейтинга) пробилась в 1/16 финала турнира в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,8 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В поединке первого круга Соболенко в упорнейшей борьбе победила британку Йоханну Конту (39) — 4:6, 6:3, 6:4.

Читайте также
Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на турнире в США

Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между чешкой Каролиной Плишковой (8) и полькой Агнешкой Радваньской (38).

Первой из белорусок в 1/16 финала вышла Виктория Азаренко (87), переигравшая в стартовом поединке испанку Карлу Суарес Наварро (25) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Во втором раунде Виктория встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией (5).

Еще одна белоруска Александра Саснович (36) уступила словачке Виктории Кужмовой (56) — 0:6, 6:4, 1:6.

Турнир на открытых хардовых кортах Цинциннати финиширует в воскресенье, 19 августа.

 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
У шоу Ревизорро новая ведущая
Дзюба остается в «Зените». Трансферы и слухи дня
«Спартак» — ПАОК: матч года для Массимо Карреры
Дзюба — против агентов: Хотел уехать в Англию, но меня кинули
ПСЖ поставил ультиматум игроку за отказ продлевать контракт
«Барселона» решила увести у МЮ чемпиона мира по знакомой схеме
Ефимова: Боюсь, что 4 года подготовки перед ОИ-2020 пройдут зря
Катарский клуб объявит о подписании контракта с Это’О
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь