Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо К
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:30
Спартак М
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Црвена Звезда
Все события
Фоторепортажи
10Валерию Газзаеву — 64!
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
11:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко: Не понимаю, что со мной происходит, игра не приносит удовольствия

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после победы в первом круге турнира категории Premier в Цинциннати с призовым фондом $ 2 874 299 над испанкой Карлой Суарес-Наварро (6:7 (5:7), 6:2, 6:4) призналась, что испытывает проблемы с мотивацией.

Источник: Reuters

«У меня возникают сложности. Я не получаю удовольствия от нахождения на корте, так как сейчас у меня тяжёлый период. Думаю, что сейчас просто не лучшее время для меня.

Читайте также
Виктория Азаренко победила на старте теннисного турнира в Цинциннати

Если честно, то даже не представляю, почему так происходит. Не понимаю, что со мной творится. Что меня беспокоит? Всё по-немному.

Хорошо, что Серена Уильямс поделилась своими проблемами в социальных сетях. Все пытаются представить спортсменов настоящими бойцами, но мы такие же люди со своими чувствами. Просто посмотрите сейчас на меня.

Да, легко сказать, что мы, спортсмены, должны быть сильными, сосредоточенными на игре. Но иногда наши чувства тоже мешают и отвлекают, ты чувствуешь себя неуверенным в себе. Все люди испытывают подобные эмоции. Но сильные люди умеют с ними справляться и двигаться дальше. А слабые просто сдаются и пытаются игнорировать эмоции.

Влияют на жизнь и социальные сети. В них создаётся иллюзия, будто у всех такая превосходная жизнь. И ты сам думаешь, что твоя жизнь — отстой. Но реальность совершенно другая! Всё это иллюзия, постановка, — цитирует Азаренко Sport360.com.

 Проклятый матч в Бразилии. Такого вы ещё не видели
Лучшая российская велогонщица бежит из России. Она спятила?
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве
«Ливерпуль» сдал Салаха полиции. Но все будет хорошо
Дзюба остается в «Зените». Трансферы и слухи дня
ПСЖ поставил ультиматум игроку за отказ продлевать контракт
«Барселона» решила увести у МЮ чемпиона мира по знакомой схеме
МЮ предложит вратарю 5-летний контракт на сумму $ 50 млн
«Зенит» и «Спартак» впереди всех. Рейтинг третьего тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь