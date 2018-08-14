Азаренко: Не понимаю, что со мной происходит, игра не приносит удовольствия
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после победы в первом круге турнира категории Premier в Цинциннати с призовым фондом $ 2 874 299 над испанкой Карлой
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после победы в первом круге турнира категории Premier в Цинциннати с призовым фондом $ 2 874 299 над испанкой Карлой
«У меня возникают сложности. Я не получаю удовольствия от нахождения на корте, так как сейчас у меня тяжёлый период. Думаю, что сейчас просто не лучшее время для меня.
Если честно, то даже не представляю, почему так происходит. Не понимаю, что со мной творится. Что меня беспокоит? Всё
Хорошо, что Серена Уильямс поделилась своими проблемами в социальных сетях. Все пытаются представить спортсменов настоящими бойцами, но мы такие же люди со своими чувствами. Просто посмотрите сейчас на меня.
Да, легко сказать, что мы, спортсмены, должны быть сильными, сосредоточенными на игре. Но иногда наши чувства тоже мешают и отвлекают, ты чувствуешь себя неуверенным в себе. Все люди испытывают подобные эмоции. Но сильные люди умеют с ними справляться и двигаться дальше. А слабые просто сдаются и пытаются игнорировать эмоции.
Влияют на жизнь и социальные сети. В них создаётся иллюзия, будто у всех такая превосходная жизнь. И ты сам думаешь, что твоя жизнь — отстой. Но реальность совершенно другая! Всё это иллюзия, постановка, — цитирует Азаренко Sport360.com.