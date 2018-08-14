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19:19 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Кузнецова получила wild card на US Open

ТАСС, 14 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила wild card (специальное приглашение) на четвертый в сезоне турнир серии Большого шлема — US Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Источник: AP 2018

33-летняя россиянка является двукратной победительницей турниров Большого шлема, в том числе она выиграла US Open в 2004 году. Сейчас Кузнецова занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Wild card на турнир также получили бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (87-й номер рейтинга) и чемпион US Open 2016 года швейцарец Стэн Вавринка (151).

US Open пройдет с 27 августа по 9 сентября.

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