Россиянка Кузнецова получила wild card на US Open
ТАСС, 14 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила wild card (специальное приглашение) на четвертый в сезоне турнир серии Большого шлема — US Open. Об этом сообщает
ТАСС, 14 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила wild card (специальное приглашение) на четвертый в сезоне турнир серии Большого шлема — US Open. Об этом сообщает
33-летняя россиянка является двукратной победительницей турниров Большого шлема, в том числе она выиграла US Open в 2004 году. Сейчас Кузнецова занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Wild card на турнир также получили бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (87-й номер рейтинга) и чемпион US Open 2016 года швейцарец Стэн Вавринка (151).
US Open пройдет с 27 августа по 9 сентября.