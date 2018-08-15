Текущие события
Футбол. Еврокубки
14.08
Аякс3
Стандард Л0
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак Тр1
Црвена Звезда2
Футбол. Еврокубки
14.08
Шкендия0
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.08
Фенербахче1
Бенфика1
Футбол. Еврокубки
14.08
АЕК2
Селтик1
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо З1
Астана0
Футбол. Еврокубки
14.08
Видеотон0
Мальме0
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак М0
ПАОК0
Футбол. Еврокубки
14.08
БАТЭ1
Карабах1
Все события
Фоторепортажи
10Валерию Газзаеву — 64!
10ЦСКА завершил год с убытками в 27,9 миллиона долларов
09:23 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова не смогла выйти в третий раунд теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 15 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила украинке Элине Свитолиной в матче второго круга турнира в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет $2,87 млн.

Источник: AP 2018

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 в пользу представительницы Украины, посеянной на турнире под пятым номером.

Читайте также
Россиянка Кузнецова получила wild card на US Open

Кузнецова попала в основную сетку соревнований благодаря wild card (специальному приглашению).

В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия, квалификация) — Аманда Анисимова (США, WC).

Встреча россиянки и украинки стала третьей в очном противостоянии спортсменок на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь на счету Свитолиной две победы, у Кузнецовой — одна.

Турнир в США завершится 19 августа.

 Дзюба: хотел уехать, но агент меня "кинул"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
ПАОК отправил «Спартак» в ЛЕ, сломав характер подопечных Карреры
Иван Саввиди: Приятно, что «Спартак» унижен на своем стадионе
«Реал» и «Атлетико» разыграют в Эстонии Суперкубок УЕФА
Сергей Семак строит в «Зените» суперклуб по заветам Спаллетти
Касаткина уступила в первом круге на турнире в Цинциннати
«Рома» объявила о приобретении чемпиона мира за 26 млн евро
TNT Sports: Месси приостановил карьеру в сборной Аргентины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь