Кузнецова не смогла выйти в третий раунд теннисного турнира в Цинциннати

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 в пользу представительницы Украины, посеянной на турнире под пятым номером.
Кузнецова попала в основную сетку соревнований благодаря wild card (специальному приглашению).
В третьем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия, квалификация) — Аманда Анисимова (США, WC).
Встреча россиянки и украинки стала третьей в очном противостоянии спортсменок на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь на счету Свитолиной две победы, у Кузнецовой — одна.
Турнир в США завершится 19 августа.