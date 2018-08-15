Кузнецова не смогла выйти в третий раунд теннисного турнира в Цинциннати

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 в пользу представительницы Украины, посеянной на турнире под пятым номером.

Встреча россиянки и украинки стала третьей в очном противостоянии спортсменок на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь на счету Свитолиной две победы, у Кузнецовой — одна.