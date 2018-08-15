Лидия Морозова вышла в 1/8 финала парного разряда на турнире в Цинциннати

В стартовом матче белорусско-японский тандем ровно за час уверенно переиграл австралийско-эстонскую пару Дарья Гаврилова / Анетт Контавейт — 6:4, 6:2.

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В игре за выход в четвертьфинал Морозова и Аояма встретятся с венгерско-французским дуэтом Тимея Бабош / Кристина Младенович.

В 1/16 финала одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (34-й номер рейтинга WTA) будет соперничать с 8-й ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.