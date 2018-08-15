Лидия Морозова вышла в 1/8 финала парного разряда на турнире в Цинциннати

В стартовом матче белорусско-японский тандем ровно за час уверенно переиграл австралийско-эстонскую пару Дарья Гаврилова / Анетт Контавейт — 6:4, 6:2.
В игре за выход в четвертьфинал Морозова и Аояма встретятся с венгерско-французским дуэтом Тимея Бабош / Кристина Младенович.
В 1/16 финала одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (34-й номер рейтинга WTA) будет соперничать с 8-й ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
На мужском турнире в канадском Ванкувере белорусский теннисист Илья Ивашко (100) в поединке первого круга обыграл украинца Илью Марченко (336) — 4:6, 6:3, 7:5. В матче 1/8 финала Ивашко встретится с французом Кентеном Гали (157).