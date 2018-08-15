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21:57 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Макарова вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати

ТАСС, 15 августа. Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,87 млн).

В матче второго круга она обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Следующей соперницей Макаровой станет победительница пары Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Леся Цуренко (Украина).

Турнир в США завершится 19 августа.

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