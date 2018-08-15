Россиянка Макарова вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати
ТАСС, 15 августа. Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,87 млн).
ТАСС, 15 августа. Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,87 млн).
В матче второго круга она обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Следующей соперницей Макаровой станет победительница пары Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Леся Цуренко (Украина).
Турнир в США завершится 19 августа.