Возняцки из-за травмы не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати
Голландская теннисистка Кики Бертен вышла во втором круге турнира WTA в Цинциннати прошла датчанку Каролин Возняцки.
Голландская теннисистка Кики Бертен вышла во втором круге турнира WTA в Цинциннати прошла датчанку Каролин Возняцки.
Первый сет завершился в пользу второй ракетки мира — 6:4, но дальше она не смогла продолжить борьбу
В третьем круге Бертенс сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кики Бертенс (Голландия) — Каролин Возняцки (Дания) — 4:6, отказ второго игрока.