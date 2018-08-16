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09:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Возняцки из-за травмы не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Голландская теннисистка Кики Бертен вышла во втором круге турнира WTA в Цинциннати прошла датчанку Каролин Возняцки.

Первый сет завершился в пользу второй ракетки мира — 6:4, но дальше она не смогла продолжить борьбу из-за травмы колена.

В третьем круге Бертенс сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кики Бертенс (Голландия) — Каролин Возняцки (Дания) — 4:6, отказ второго игрока.

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