Джокович не согласен с Федерером по введению пятисетовых финалов на «Мастерсах»

«Слышал предложение Федерера, но я против этого. Более того, я бы ввёл трёхсетовый формат и на турнирах «Большого шлема». Новое поколение болельщиков не особо любят длинные матчи. Они могут концентрировать своё внимание, но хотят, чтобы всё происходило быстро.