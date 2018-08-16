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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович не согласен с Федерером по введению пятисетовых финалов на «Мастерсах»

Серб Новак Джокович высказался на тему смены формата проведения матчей на турнирах категории ATP-1000 и ATP-2000.

Источник: Reuters

Теннисист не согласен со швейцарцем Роджером Федерером, предложившим ввести пятисетовые матчи в финалах «Мастерсов».

«Слышал предложение Федерера, но я против этого. Более того, я бы ввёл трёхсетовый формат и на турнирах «Большого шлема». Новое поколение болельщиков не особо любят длинные матчи. Они могут концентрировать своё внимание, но хотят, чтобы всё происходило быстро.

Помимо привлечения большего количества зрителей, сокращение матчей станет плюсом и для самих игроков. Повторюсь, теннисные матчи должны быть более динамичными и короткими", — цитирует Джоковича Daily Express.

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