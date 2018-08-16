Кубок Дэвиса меняет лицо

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В 2019 году самый престижный командный теннисный турнир — Кубок Дэвиса — ждут кардинальные изменения: он будет полностью переформатирован. Это решение было принято в американском Орландо на Генеральной ассамблее Международной федерации тенниса (ITF), несмотря на сопротивление нескольких ведущих национальных федераций.

Для положительного вердикта по поводу реформы Кубка Дэвиса, на необходимости которой, как уже неоднократно сообщал «Ъ», настаивал президент ITF американец Дэвид Хаггерти, требовалось, чтобы на Генеральной ассамблее ITF при закрытом голосовании было подано более 2/3 голосов (или 66,7%). Причем, согласно регламенту ITF, национальные федерации при голосовании располагают неодинаковым числом голосов. Наибольший вес — по 12 голосов — имеют федерации США, Великобритании, Франции, Австралии и Германии. Что касается Федерации тенниса России (ФТР), то она входит в следующую группу, у участников которой по девять голосов.

Предложения, сформулированные в марте советом директоров ITF под руководством Хаггерти и базировавшиеся на финансовых гарантиях инвестиционной компании Kosmos, принадлежащей защитнику футбольной «Барселоны» Жерару Пике, вызвали в теннисном мире крайне неоднозначную реакцию. Неудивительно, что на Генеральной ассамблее, по данным «Ъ», по этому поводу шли горячие дискуссии и судьба голосования была неясна до самого последнего момента.

Однако в итоге большинством голосов (71,43% — за, 28,57% — против) решение было принято. Интересно, что три из пяти федераций-грандов — британская, австралийская и немецкая — голосовали против. Мнения федераций США и Великобритании, чьи страны, собственно, и стали родоначальницами турнира, в данном случае разделились.

Из списка федераций, которые поддержали реформу, следует выделить аргентинскую, бразильскую, голландскую и канадскую, из числа противников — индийскую (все они имеют по девять голосов). Несколько федераций, в том числе ФТР, не объявляли свое мнение публично. Как стало известно «Ъ», тем самым ФТР преследовала цель не влиять своим мнением на позицию других федераций.

Как бы то ни было, при поддержке Kosmos, которая в течение 25 лет инвестирует в ITF около $3 млрд, розыгрыш Кубка Дэвиса станет совсем другим.

Во второй половине ноября в одном городе (скорее всего, Лилле или Мадриде) состоится финальный турнир, в котором примут участие 18 команд, разбитых на предварительном этапе на шесть групп. Их победители, а также две лучшие команды, которые займут в своих группах вторые места, выйдут в четвертьфинал и по системе play-off выявят обладателя почетного трофея. При этом матчи будут состоять из трех встреч, а для победы в каждой встрече будет достаточно выиграть две партии.

На данный момент известны лишь четыре команды, гарантировавшие себе участие в финальном турнире. Это полуфиналисты нынешнего розыгрыша — Хорватия, Франция, Испания и США. Еще две команды получат wild card. 12 других участниц финального турнира определятся по итогам отборочных матчей с участием 24 команд, которые пройдут в первую неделю февраля.

В этих матчах примут участие сеяные команды, проигравшие четвертьфиналисты нынешнего розыгрыша Бельгия, Германия, Италия, Казахстан, и восемь победителей квалификационных матчей между неудачниками первого раунда Мировой группы и победителями зональных соревнований, а также несеяные — шесть следующих команд зоны Европа / Африка и по три команды от зон Америка и Азия / Океания. Матчи будут проходить по нынешней формуле в течение двух дней и состоять из пяти встреч, играющихся их трех партий.

Таким образом, победитель матча play-off 1-й группы зоны Европа / Африка между сборными России и Белоруссии, который состоится в Москве на Малой спортивной арене «Лужников» 14—15 сентября , возможно, попадет в число участников февральских матчей. Проигравший же останется в зональных соревнованиях.

По словам вице-президента ФТР и члена совета директоров ITF Алексея Селиваненко, состоявшееся голосование стало важнейшим событием в мире тенниса за много десятилетий.

«Обсуждение было очень напряженным, высказывались прямо противоположные точки зрения, — рассказал “Ъ” господин Селиваненко.— Все признавали, что реформа необходима, вопрос был лишь в том, в каком именно формате ее проводить. В любом случае для тенниса принятое решение означает движение вперед, но теперь предстоит огромная работа по отработке всех деталей и консолидации теннисного сообщества».