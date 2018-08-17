Макарова проиграла Цуренко на турнире WTA в Цинциннати
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова завершила выступление на теннисном турнире в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова завершила выступление на теннисном турнире в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
Макарова в матче третьего круга уступила украинке Лесе Цуренко со счетом 6:7 (5:7), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Россиянка в первом сете вела со счетом 5:1, но проиграла четыре гейма подряд, дважды отдав свою подачу.
Цуренко в ¼ финала сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и австралийкой Эшли Барти (16-й номер посева).
Также в ¼ финала турнира в Цинциннати пробилась американка Мэдисон Киз (13-й), которая в матче третьего круга одолела немку Анжелику Кербер (4-й) со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4. За выход в полуфинал соревнований Киз поспорит с белоруской Ариной Соболенко, переигравшей француженку Каролин Гарсию (6-й) со счетом 6:4, 3:6, 7:5.