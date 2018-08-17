Макарова проиграла Цуренко на турнире WTA в Цинциннати

Источник: РИА "Новости"

Макарова в матче третьего круга уступила украинке Лесе Цуренко со счетом 6:7 (5:7), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Россиянка в первом сете вела со счетом 5:1, но проиграла четыре гейма подряд, дважды отдав свою подачу.

Цуренко в ¼ финала сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и австралийкой Эшли Барти (16-й номер посева).