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11:11 (мск), источник: ТАСС

Матч турнира ATP в Цинциннати между Хачановым и Чиличем перенесен из-за дождя

ТАСС, 17 августа. Встреча россиянина Карена Хачанова и представителя Хорватии Марина Чилича в рамках третьего круга турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Цинциннати (США) перенесена из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч прерывался трижды, теннисистам пришлось ожидать выхода на корт больше полутора часов, после чего было принято решение о переносе. К моменту остановки игры счет был равным — в первом сете выиграл Чилич со счетом 7:6 (7:5), во втором сильнее был Хачанов — 6:3. Встреча окончательно прервалась в третьем сете при счете 1:1.

Также из-за дождя в женском парном разряде не смогла провести свою игру россиянка Екатерина Макарова. Она и чешка Луция Градецкая должны были встретиться с дуэтом Елена Остапенко (Латвия) / Йоханна Конта (Великобритания).

Обе встречи перенесены на вечер пятницы и намечены на 19:30 мск.

Соревнования в Цинциннати продлятся до 19 августа.

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