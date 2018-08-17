Матч турнира ATP в Цинциннати между Хачановым и Чиличем перенесен из-за дождя

Матч прерывался трижды, теннисистам пришлось ожидать выхода на корт больше полутора часов, после чего было принято решение о переносе. К моменту остановки игры счет был равным — в первом сете выиграл Чилич со счетом 7:6 (7:5), во втором сильнее был Хачанов — 6:3. Встреча окончательно прервалась в третьем сете при счете 1:1.