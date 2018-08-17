Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в ¼ финала теннисного турнира в Ванкувере

В поединке 1/8 финала Ивашко уверенно переиграл в двух сетах француза Кентена Гали (157) — 6:2, 7:5. На старте Илья обыграл украинца Илью Марченко (336) — 4:6, 6:3, 7:5, а в четвертьфинале будет соперничать с британским теннисистом Дэниэлем Эвансом (310).