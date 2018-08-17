Возняцки рискует пропустить US Open

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Брат Каролины Патрик сообщил, что из-за нескольких подряд небольших травм её тело страдает от постоянных болей в области спины и колена.

«В соответствии с разрешением WADA, Каролина принимала обезболивающие таблетки на протяжении 12 дней. Боль ушла, но когда приём лекарств прекратился, вернулась с удвоенной силой. Она может прибегнуть к обезболивающему ещё один раз, поэтому Каро предстоит тяжёлое решение. В случае выхода во вторую неделю, организм может не выдержать.

В ближайшие дни она пройдёт курс лечения, которое может помочь ей избежать приём таблеток. Сейчас слишком рано принимать окончательное решение", — цитирует Патрика Возняцки датская журналистка Дорти Микаэльсон.