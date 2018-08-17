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19:31 (мск), источник: Sport24

Мария Шарапова придумала новые кроссовки. И решила бороться за права женщин

Она готовится к US Open, но знает, чем заниматься вне корта.

Источник: nike.com

Мария Шарапова 11 лет подряд возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок, но допинг-скандал с мельдонием и дисквалификация серьезно сократили ее доходы. В итоге ее сначала обошла Серена Уильямс, а потом Мария и вовсе оказалась за пределами топ-10, заработав с июня 2016 по июнь 2017 года меньше $6 млн.

В российском рейтинге знаменитостей Forbes у нее $5,5 млн., $1,4 млн. из которых — призовые. Остальное — бизнес-доходы. Шарапова давно решила: любая, даже самая незначительная пауза в игровой карьере — хороший повод напомнить о себе в других сферах и улучшить финансовое положение. Так, только в этом году она отметилась как минимум двумя яркими кампаниями с Nike. В марте, пока Мария залечивала травму предплечья, в продажу поступили кроссовки Nike LA Cortez. Шарапова лично работала над их дизайном, посвятив их своему второму родному городу — Лос-Анджелесу, а точнее Манхэттен Бич.

«Я была вдохновлена моими утренними прогулками по побережью по дороге на тренировку, и я думаю, что мне удалось передать эту прекрасную атмосферу», — объяснила спортсменка.

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За две недели до US Open россиянка снялась с представительного турнира в Цинциннати и рассказала о новой модели кроссовок La Cortez x Maria Sharapova. В онлайн-магазинах они появятся 22 августа и будут стоить $100.

На этот раз россиянка вдохновлялась идеями женской солидарности и взаимопомощи. Над новой рекламной кампанией работали только женщины. Она стартовала в инстаграме Шараповой — 7 кадров и подписи, которые легко собираются в программное заявление.

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«Когда мы собираемся вместе, нам проще обмениваться блестящими идеями. Так мы помогаем друг другу двигаться вперед и прокладывать собственную дорогу. Нет ничего невозможного. Моя миссия за пределами корта — вдохновить новое поколение женщин-предпринимателей. Осознавая всю силу спорта и предпринимательского вдохновения, мы призываем вас познакомиться с новой волной женщин-визионеров там, где вы живете. У новых La Cortez две ярко выраженные стороны, которые представляют собой грациозность и силу духа, за которые меня запомнят на корте и за его пределами».

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Еще весной экс-первая ракетка мира запустила программу поддержки женщин-предпринимателей. Всего — шесть участниц, которые в течение года будут учиться у Шараповой, а также получат поддержку и ресурсы ее маркетинговой команды и команды по развитию бизнеса. Одна из участниц — ювелир Камиль Эддера. Ее украшения в разное время носили Адель, Бейонсе, Джессика Альба и Мишель Обама.

По словам Марии, на запуск программы ее вдохновил собственный опыт управления компанией Sugarpova, которую она создала в 25 лет. Под брендом выходят жевательные конфеты и шоколад.

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«Во время встреч с дистрибьюторами я в большинстве случаев оказывалась в комнате, где были только мужчины, — цитирует Шарапову Forbes. — Нужно время для того, чтобы обрести уверенность в себе, и мне кажется, это будет одной из вещей, которыми я буду делиться с этими женщинами — особенно молодыми, которым 20−30 лет. Или даже меньше 20, которые еще учатся, но что-то разрабатывают, обладают огромным талантом, но стесняются представить себя миру. Я могу это понять, потому что я сама была в таком положении и до сих пор в нем бываю».

Еще раньше — в июле 2017 — Марию включили в консультативный совет новой программы швейцарского финансового холдинга UBS — UBS Unique, цель которой повысить финансовую уверенность женщин.

Как развиваются другие проекты Шараповой?

Главный бизнес-проект — компания Sugarpova, по оценкам экспертов Forbes, к концу 2018 года может стоить больше $20 млн. И это похоже на правду. Благодаря сотрудничеству с американской сетью супермаркетов Kroger Co. и японской сетью магазинов 7-Eleven у шоколада от Марии Шараповой будет более 50 000 точек продаж по всему миру. А на каждой пачке жевательных конфет, как утверждает Bloomberg, спортсменка зарабатывает чуть больше доллара.

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Кроме того, Шарапова подписала договор с ритейлером Hudson Group (а это прямой доступ в крупнейшие международные аэропорты) и компанией sbe, которая занимается развитием люксовых отелей, ресторанов и ночных клубов в Европе и США.

За личными бизнес-амбициями Шарапова не забывала о тех социальных обязательствах, которые когда-то возложила на себя. Она регулярно перечисляет деньги на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Общая сумма приближается к $700 000. Во время своего последнего визита в Москву пожертвовала больше 2 млн. рублей в пользу детских домов.

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Сразу после завершения дисквалификации россиянке вернули статус посла доброй воли ООН, и она продолжила участвовать в программе по борьбе с нищетой и неравенством. На протяжении 2017 года все доходы с продаж на sugarpova.com перечислялись в фонд You Caring+GoFundMe.

Как дела на корте?

Последняя на данный момент победа Шараповой случилась на турнире в Монреале неделю назад. Во втором круге она уверенно обыграла другую россиянку Дарью Касаткину. Правда, потом не справилась с Каролин Гарсией, уехала ни с чем из Монреаля и отказалась от поездки в Цинциннати.

В рейтинге WTA прямо сейчас Мария занимает 21-е место.

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После возвращения на корт в апреле 2017 выиграла лишь один турнир WTA. При этом лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал «Ролан Гаррос"-2018.

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