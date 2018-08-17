Мария Шарапова придумала новые кроссовки. И решила бороться за права женщин
Она готовится к US Open, но знает, чем заниматься вне корта.
Она готовится к US Open, но знает, чем заниматься вне корта.
Мария Шарапова 11 лет подряд возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок, но
В российском рейтинге знаменитостей Forbes у нее $5,5 млн., $1,4 млн. из которых — призовые. Остальное —
«Я была вдохновлена моими утренними прогулками по побережью по дороге на тренировку, и я думаю, что мне удалось передать эту прекрасную атмосферу», — объяснила спортсменка.
За две недели до US Open россиянка снялась с представительного турнира в Цинциннати и рассказала о новой модели кроссовок La Cortez x Maria Sharapova. В
На этот раз россиянка вдохновлялась идеями женской солидарности и взаимопомощи. Над новой рекламной кампанией работали только женщины. Она стартовала в инстаграме Шараповой — 7 кадров и подписи, которые легко собираются в программное заявление.
«Когда мы собираемся вместе, нам проще обмениваться блестящими идеями. Так мы помогаем друг другу двигаться вперед и прокладывать собственную дорогу. Нет ничего невозможного. Моя миссия за пределами корта — вдохновить новое поколение
Еще весной
По словам Марии, на запуск программы ее вдохновил собственный опыт управления компанией Sugarpova, которую она создала в 25 лет. Под брендом выходят жевательные конфеты и шоколад.
«Во время встреч с дистрибьюторами я в большинстве случаев оказывалась в комнате, где были только мужчины, — цитирует Шарапову Forbes. — Нужно время для того, чтобы обрести уверенность в себе, и мне кажется, это будет одной из вещей, которыми я буду делиться с этими женщинами — особенно молодыми, которым 20−30 лет. Или даже меньше 20, которые еще учатся, но
Еще раньше — в июле 2017 — Марию включили в консультативный совет новой программы швейцарского финансового холдинга UBS — UBS Unique, цель которой повысить финансовую уверенность женщин.
Главный
Кроме того, Шарапова подписала договор с ритейлером Hudson Group (а это прямой доступ в крупнейшие международные аэропорты) и компанией sbe, которая занимается развитием люксовых отелей, ресторанов и ночных клубов в Европе и США.
За личными
Сразу после завершения дисквалификации россиянке вернули статус посла доброй воли ООН, и она продолжила участвовать в программе по борьбе с нищетой и неравенством. На протяжении 2017 года все доходы с продаж на sugarpova.com перечислялись в фонд You Caring+GoFundMe.
Последняя на данный момент победа Шараповой случилась на турнире в Монреале неделю назад. Во втором круге она уверенно обыграла другую россиянку Дарью Касаткину. Правда, потом не справилась с Каролин Гарсией, уехала ни с чем из Монреаля и отказалась от поездки в Цинциннати.
В рейтинге WTA прямо сейчас Мария занимает 21-е место.
После возвращения на корт в апреле 2017 выиграла лишь один турнир WTA. При этом лучший результат на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал «Ролан Гаррос"-2018.