Зарина Дияс обыграла Юлию Путинцеву в казахстанском матче на турнире в США

Источник: zimbio.com

Игра проходила сегодня, 17 августа, и завершилась победой Дияс в двух сетах — 7:5, 6:1. Соперницы провели на корте один час и 43 минуты.

24-летняя Дияс в рейтинге WTA занимает 63-е место, а 23-летняя Путинцева идет на 50-й строчке. В личных встречах со счетом 2:0 ведет Дияс.

Следующей соперницей Дияс на турнире в Нью-Хейвене станет 19-летняя белоруска Вера Лапко, занимающая 66-е место в рейтинге WTA. Победительница встречи выйдет в финал квалификации.