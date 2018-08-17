Зарина Дияс обыграла Юлию Путинцеву в казахстанском матче на турнире в США
Казахстанка Зарина Дияс победила соотечественницу Юлию Путинцеву в квалификации хардового турнира серии WTA в американском
Казахстанка Зарина Дияс победила соотечественницу Юлию Путинцеву в квалификации хардового турнира серии WTA в американском
Игра проходила сегодня, 17 августа, и завершилась победой Дияс в двух сетах — 7:5, 6:1. Соперницы провели на корте один час и 43 минуты.
24-летняя Дияс в рейтинге WTA занимает 63-е место, а 23-летняя Путинцева идет на 50-й строчке. В личных встречах со счетом 2:0 ведет Дияс.
Следующей соперницей Дияс на турнире в
Отметим, что для Дияс матч против Путинцевой стал всего лишь третьим после травмы,