Александра Саснович и Вера Лапко победили на старте квалификации турнира в Нью-Хейвене

Чтобы пробиться в основную сетку соревнований с призовым фондом $776 тыс., нужно преодолеть два квалификационных барьера.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (34) уже одержала три победы на турнире в Цинциннати и в борьбе за выход в полуфинал сыграет с американкой Мэдисон Киз (13).