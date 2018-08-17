Александра Саснович и Вера Лапко победили на старте квалификации турнира в Нью-Хейвене
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки победили в первом круге квалификации турнира категории «Премьер» в американском
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки победили в первом круге квалификации турнира категории «Премьер» в американском
Александра Саснович (36-й номер рейтинга WTA) взяла верх над шведской теннисисткой Юханной Ларссон (83) — 7:6 (8:6), 6:3.
Вера Лапко (66) также в двух сетах уверенно переиграла американку Эмину Бенкас (279) — 6:4, 6:1.
Чтобы пробиться в основную сетку соревнований с призовым фондом $776 тыс., нужно преодолеть два квалификационных барьера.
Еще одна белоруска Арина Соболенко (34) уже одержала три победы на турнире в Цинциннати и в борьбе за выход в полуфинал сыграет с американкой Мэдисон Киз (13).