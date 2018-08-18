Швейцарец Федерер стал последним полуфиналистом турнира ATP в Цинциннати

Источник: AP 2018

Федерер, посеянный в Цинциннати под вторым номером, одержал победу со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:2. Вавринка номера посева не имел. Теперь бывшая первая ракетка мира встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном (11). В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович (10) и хорват Марин Чилич (7).

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Также стали известны полуфинальные пары в женском одиночном разряде. Румынке Симоне Халеп (1) будет противостоять белоруска Арина Соболенко, а представительница Нидерландов Кики Бертенс встретится с чешкой Петрой Квитовой (8).

Российских спортсменов в мужской и женской сетках турнира не осталось. Продолжают борьбу за победу в американском соревновании только Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова, выступающие в парном разряде. Теннисистки сыграют друг против друга в полуфинальном матче — Павлюченкова выступит в паре с латвийкой Анастасией Севастовой, а Макарова сыграет вместе с чешкой Луцией Градецкой.