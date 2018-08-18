Шарапова и сёстры Уильямс не сыграют на турнире в Ухани

В этом соревновании выступят все теннисистки топ-10: румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, американка Слоан Стивенс, немка Анжелика Кербер, француженка Каролин Гарсия, чешка Петра Квитова, украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса и немка Юлия Гёргес.

Из россиянок, попадающих по рейтингу в основную сетку, на турнир заявились Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Мария Шарапова заявку на участие в соревнованиях не подала.

Не планируют выступать в Ухани также американки Серена и Винус Уильямс и полька Агнешка Радваньска. Серена ранее заявляла, что планирует играть в этом сезоне до US Open, а своих дальнейших планов пока не знает.