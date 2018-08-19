Джокович вышел в финал турнира в Цинциннати
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Серб Новак Джокович пробился в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Серб Новак Джокович пробился в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,6 миллиона долларов.
В полуфинальном матче Джокович (10-й номер посева) переиграл хорвата Марина Чилича (7) со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.
В финале турнира Джокович сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном (11) и швейцарцем Роджером Федерером (2).