Халеп вышла в финал турнира WTA в Цинциннати
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в финал теннисного турнира в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в финал теннисного турнира в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
В полуфинальном матче Халеп обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
В финале соревнований Халеп сыграет с голландкой Кики Бертенс.