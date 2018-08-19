Белоруска Арина Соболенко уступила первой ракетке мира на турнире в Цинциннати

В поединке за выход в финал Арина Соболенко уступила первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп в двух сетах — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В решающем поединке Халеп сыграет с голландской теннисисткой Кики Бертенс (17).
До этого Арина Соболенко победила британку Йоханну Конту (39) — 4:6, 6:3, 6:4, чешку Каролину Плишкову (8) — 2:6, 6:3, 7:5, французскую теннисистку Каролин Гарсия (5) — 6:4, 3:6, 7:5 и американку Мэдисон Киз (13) — 6:3, 6:4. Благодаря успешному выступлению в Цинциннати, Соболенко на следующей неделе впервые в карьере поднимется в топ-30 мирового рейтинга.
На турнире в американском Нью-Хейвене белоруска Александра Саснович (36) пробилась в 3-й раунд квалификации и в матче за выход в основную сетку встретится с француженкой Полин Пармантье (71).