Белоруска Арина Соболенко уступила первой ракетке мира на турнире в Цинциннати

В поединке за выход в финал Арина Соболенко уступила первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп в двух сетах — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

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В решающем поединке Халеп сыграет с голландской теннисисткой Кики Бертенс (17).

До этого Арина Соболенко победила британку Йоханну Конту (39) — 4:6, 6:3, 6:4, чешку Каролину Плишкову (8) — 2:6, 6:3, 7:5, французскую теннисистку Каролин Гарсия (5) — 6:4, 3:6, 7:5 и американку Мэдисон Киз (13) — 6:3, 6:4. Благодаря успешному выступлению в Цинциннати, Соболенко на следующей неделе впервые в карьере поднимется в топ-30 мирового рейтинга.