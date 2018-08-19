Мало половин. Макарова побеждает и без Весниной

Источник: Спорт-Экспресс

В финале сложившийся только накануне соревнований дуэт в двух партиях обыграл бельгийско-голландскую пару Элиз Мертенс/Деми Схурс — 6:2, 7:5. Для 30-летней россиянки это второй титул в этом сезоне и первый с 2009 года, выигранный без Елены Весниной.

ХОРОШИЙ ГОД

Дуэт Макаровой с Весниной последние годы был одним из символов российского тенниса. Любимицы публики, олимпийские чемпионки, победительницы трех турниров «Большого шлема», победительницы итогового турнира года — для полной коллекции, или так называемого «Золотого шлема», им не хватало только титула на Australian Open. В январе они были близки к успеху, но в финале в Мельбурне уступили венгерке Тимеа Бабош и француженке Кристине Младенович.

Дальше была довольно неплохая серия, пусть и без титулов — четвертьфинал в Дохе, полуфиналы в Дубае и Майами, финал в Индиан-Уэллсе. В Калифорнии Макарова и Веснина в решающем матче уступили Си Сувэй с Тайваня и чешке Барборе Стрыцовой.

Наконец, в мае последовала победа на крупном турнире в Мадриде, причем в финале были обыграны Бабош и Младенович, не позволившие им взять титул в Австралии.

Эта победа много значила для Макаровой и Весниной — ведь именно в столице Испании они в 2012 году впервые встали в пару.

«Здесь все начиналось, и вот, наконец, шесть лет спустя мы смогли завоевать титул. Круг замкнулся», — сказала тогда Веснина.

РАЗРЫВ

И тут как гром среди ясного неба незадолго до старта Roland Garros появилась новость, что в Париже Макарова и Веснина выступят в парном турнире с другими партнершами. Получилось не очень здорово — обе вылетели в первом же круге.

Что случилось, ни Макарова, ни Веснина так толком и не объяснили.

«Так сейчас сложилась ситуация. Все случилось в последний момент. Я не хочу никак это комментировать», — говорила Екатерина.

«Это точно не разрыв, просто так сложились обстоятельства. Мы по-прежнему с Катей общаемся, но бывает, что судьба распоряжается таким образом, что надо принимать подобное очень сложное решение. Однако это жизнь, это спорт. Надеюсь, после “Ролан Гарроса” вновь сыграем вместе», — старалась успокоить публику Веснина.

Правда, проверить, как бы все было и сложился бы дуэт вновь, возможности не представилось — Веснина вскоре после Roland Garros получила травму колена, из-за которой не играет до сих пор. Она пропустила Уимблдон, американскую серию турниров, а несколько дней назад было объявлено, что Елена не выступит и на US Open.

По стечению обстоятельств именно по итогам Roland Garros Макарова и Веснина стали первыми ракетками мира в парном разряде, достигнув цели, о покорении которой мечтали не один год. Помогли конкурентки, также выступившие крайне неудачно, а также особенности подсчета рейтинговых очков.

ВЫИГРАТЬ «ШЛЕМ» БЕЗ ВЕСНИНОЙ?

Как бы то ни было, Макаровой пришлось искать себе новую партнершу — отказываться от выступлений в паре одна из лучших теннисисток мира в этом разряде совершенно точно не собиралась. Тем более что в одиночке дела шли так себе: за исключением Уимблдона, где россиянка дошла до четвертого круга, обыграв по ходу Каролин Возняцки, похвастать было нечем — сплошные поражения уже на старте.

Устойчивый дуэт ни с кем не складывался. Макарова играла с украинкой Надеждой Киченок (полуфинал в Истборне), Верой Звонаревой (второй круг Уимблдона), одной из лучших парниц мира, первым номером рейтинга Латишей Чан из Тайваня (финал в Монреале) и, наконец, в Цинциннати ее партнершей стала Градецка.

Опытная 33-летняя чешка — только 46-я в рейтинге, но она всегда была хороша в паре. Титул в Цинциннати стал для нее 22-м в карьере, на ее счету есть победы на US Open и Roland Garros. Макарова и Градецка уже играли вместе, но было это давно — в 2011 году, тогда дуэт добрался до финала небольшого турнира в Люксембурге. Встав в пару спустя семь лет, они дошли до титула.

«Хочу сказать спасибо всей моей команде — тренеру, физиотерапевту — это была отличная неделя и мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказала после победы Макарова.

И не упустила случая пошутить над одной из своих соперниц — Деми Схурс. Голландка в паре в Мертенс выбила россиянку на Уимблдоне, а неделю назад уже в дуэте с Эшли Барти обыграла Макарову в финале турнира в Монреале. «Деми, ты была хороша в предыдущие недели, но на этот раз победа осталась за мной», — рассмеялась на корте Екатерина.