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02:07 (мск), источник: ТАСС

Джокович победил Федерера в финале турнира ATP в Цинциннати

ТАСС, 20 августа. Серб Новак Джокович стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters в американском Цинциннати, в финале 31-летний Джокович обыграл 37-летнего швейцарца Роджера Федерера. Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет $5,6 млн.

Джокович, посеянный в Цинциннати под 10-м номером, одержал победу над второй ракеткой турнира со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Серб одержал 24-ю победу в очном противостоянии с Федерером, на счету швейцарца 22 победы.

Джокович выиграл 70-й трофей в одиночном разряде. Он впервые в карьере победил на Masters в Цинциннати, ранее он пять раз уступал в финалах этого турнира, причем трижды Джокович проигрывал именно Федереру (еще дважды — британцу Энди Маррею). Победа в Цинциннати стала второй в 2018 году для серба, ранее он победил на Уимблдоне.

В финале женского турнира в Цинциннати победу одержала представительница Нидерландов Кики Бертенс, обыгравшая в решающем матче румынку Симону Халеп.

В парном разряде среди женщин победителем стал дуэт россиянки Екатерины Макаровой и чешки Луции Градецка.

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