Джокович победил Федерера в финале турнира ATP в Цинциннати
ТАСС, 20 августа. Серб Новак Джокович стал победителем турнира Ассоциации
ТАСС, 20 августа. Серб Новак Джокович стал победителем турнира Ассоциации
Джокович, посеянный в Цинциннати под 10-м номером, одержал победу над второй ракеткой турнира со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Серб одержал 24-ю победу в очном противостоянии с Федерером, на счету швейцарца 22 победы.
Джокович выиграл 70-й трофей в одиночном разряде. Он впервые в карьере победил на Masters в Цинциннати, ранее он пять раз уступал в финалах этого турнира, причем трижды Джокович проигрывал именно Федереру (еще дважды — британцу Энди Маррею). Победа в Цинциннати стала второй в 2018 году для серба, ранее он победил на Уимблдоне.
В финале женского турнира в Цинциннати победу одержала представительница Нидерландов Кики Бертенс, обыгравшая в решающем матче румынку Симону Халеп.
В парном разряде среди женщин победителем стал дуэт россиянки Екатерины Макаровой и чешки Луции Градецка.