Джокович победил Федерера в финале турнира ATP в Цинциннати

Джокович выиграл 70-й трофей в одиночном разряде. Он впервые в карьере победил на Masters в Цинциннати, ранее он пять раз уступал в финалах этого турнира, причем трижды Джокович проигрывал именно Федереру (еще дважды — британцу Энди Маррею). Победа в Цинциннати стала второй в 2018 году для серба, ранее он победил на Уимблдоне.