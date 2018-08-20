Джокович поднялся на шестое место рейтинга АТР после победы в Цинциннати
ТАСС, 20 августа. Серб Новак Джокович, ставший победителем турнира серии Masters в американском Цинциннати, поднялся с 10-го на шестое место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 20 августа. Серб Новак Джокович, ставший победителем турнира серии Masters в американском Цинциннати, поднялся с 10-го на шестое место в рейтинге Ассоциации
В финале турнира 31-летний Джокович победил 37-летнего Роджера Федерера из Швейцарии в двух сетах.
Джокович завоевал 70-й трофей в карьере и 31-й — на турнирах серии Masters, он стал первым теннисистом в истории, сумевшим выиграть за карьеру все девять турниров данной серии.
Лучшим из россиян в обновленном рейтинге остается Карен Хачанов, который в третьем круге турнира в Цинциннати проиграл в трех сетах хорвату Марину Чиличу. Хачанов занимает 27-ю строчку.
Рейтинг ATP от 20 августа:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040 очков.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080.
3 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5500.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4845.
5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4615.
6 (10). Новак Джокович (Сербия) — 4445.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4445.
8 (5). Григор Димитров (Болгария) — 3790.
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3485.
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 3435…
27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1525…
37 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1145…
57 (56). Даниил Медведев (Россия) — 952…
80 (84). Евгений Донской (Россия) — 718.