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11:10 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 25-е место в мировом рейтинге

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-30 мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неделю назад Арина занимала 34-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а после выхода в полуфинал турнира в американском Цинциннати поднялась на 25-е место.

Александра Саснович потеряла одну позицию и занимает сейчас 37-е место, Вера Лапко находится на 70-й строке, Виктория Азаренко на 80-й позиции.

Сегодня Арина Соболенко и Александра Саснович начнут выступление на турнире категории «Премьер» в американском Нью-Хейвене.

Соперницей Соболенко будет австралийка Саманта Стосур (64-й номер мирового рейтинга), Саснович встретится с французской теннисисткой Кристиной Младенович (54).

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