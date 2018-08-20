Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 25-е место в мировом рейтинге

Неделю назад Арина занимала 34-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а после выхода в полуфинал турнира в американском Цинциннати поднялась на 25-е место.

Александра Саснович потеряла одну позицию и занимает сейчас 37-е место, Вера Лапко находится на 70-й строке, Виктория Азаренко на 80-й позиции.

Сегодня Арина Соболенко и Александра Саснович начнут выступление на турнире категории «Премьер» в американском Нью-Хейвене.