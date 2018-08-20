Касаткина поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA

На минувшей неделе 21-летняя Касаткина уступила хорватке Петре Мартич в первом круге турнира WTA в Цинциннати (США).
Мария Шарапова сохранила 21-ю позицию, Анастасия Павлюченкова поднялась на одно место (27-я позиция), Екатерина Макарова осталась на 46-й строчке. Елена Веснина опустилась с 59-го на 68-е место, Евгения Родина — с 79-го на 81-е, Анна Блинкова замыкает первую сотню рейтинга.
В первой десятке произошло несколько изменений: чешка Петра Квитова поднялась на пятое место, отправив на шестую позицию француженку Каролин Гарсию. Также с десятого на девятое место переместилась немка Юлия Гёргес, а в десятку вошла Елена Остапенко из Латвии.
Рейтинг WTA от 20 августа
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко.
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5975.
3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5482.
4 (4). Ангелик Кербер (Германия) — 5255.
5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4840.
6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4108.
9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3815.
10 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3787.
11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3525…
21 (21). Мария Шарапова (Россия) — 2003…
27 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1655…
46 (46). Екатерина Макарова (Россия) — 1117…
68 (59). Елена Веснина (Россия) — 872…
81 (79). Евгения Родина (Россия) — 809…
100 (101). Анна Блинкова (Россия) — 633.