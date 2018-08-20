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11:34 (мск), источник: ТАСС

Касаткина поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA

ТАСС, 20 августа. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Источник: AP 2018

На минувшей неделе 21-летняя Касаткина уступила хорватке Петре Мартич в первом круге турнира WTA в Цинциннати (США).

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Мария Шарапова сохранила 21-ю позицию, Анастасия Павлюченкова поднялась на одно место (27-я позиция), Екатерина Макарова осталась на 46-й строчке. Елена Веснина опустилась с 59-го на 68-е место, Евгения Родина — с 79-го на 81-е, Анна Блинкова замыкает первую сотню рейтинга.

В первой десятке произошло несколько изменений: чешка Петра Квитова поднялась на пятое место, отправив на шестую позицию француженку Каролин Гарсию. Также с десятого на девятое место переместилась немка Юлия Гёргес, а в десятку вошла Елена Остапенко из Латвии.

Рейтинг WTA от 20 августа

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко.

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5975.

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5482.

4 (4). Ангелик Кербер (Германия) — 5255.

5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4840.

6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4108.

9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3815.

10 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3787.

11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3525…

21 (21). Мария Шарапова (Россия) — 2003…

27 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1655…

46 (46). Екатерина Макарова (Россия) — 1117…

68 (59). Елена Веснина (Россия) — 872…

81 (79). Евгения Родина (Россия) — 809…

100 (101). Анна Блинкова (Россия) — 633.

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