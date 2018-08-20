Касаткина поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA

Мария Шарапова сохранила 21-ю позицию, Анастасия Павлюченкова поднялась на одно место (27-я позиция), Екатерина Макарова осталась на 46-й строчке. Елена Веснина опустилась с 59-го на 68-е место, Евгения Родина — с 79-го на 81-е, Анна Блинкова замыкает первую сотню рейтинга.

В первой десятке произошло несколько изменений: чешка Петра Квитова поднялась на пятое место, отправив на шестую позицию француженку Каролин Гарсию. Также с десятого на девятое место переместилась немка Юлия Гёргес, а в десятку вошла Елена Остапенко из Латвии.