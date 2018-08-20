Казахстанская теннисистка выиграла турнир ITF в Бишкеке в одиночке и паре

Стоит отметить, что Елизавета Карлова вместе с Тахминой Жанатовой выиграли турнир ITF Juniors G5 в парном разряде. В решающем матче Карлова и Жанатова одолели еще одну казахстанкую пару Камилу Шайлину и Марию Синицыну со счетом 6:4,6:2.