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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская теннисистка выиграла турнир ITF в Бишкеке в одиночке и паре

Казахстанская теннисистка Елизавета Карлова выиграла международный турнир ITF Juniors G5 в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает пресс-служба Федерации тенниса.

В финале турнира Карлова переиграла другую представительницу Казахстана Марию Синицыну со счетом 6:3,6:3.

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Стоит отметить, что Елизавета Карлова вместе с Тахминой Жанатовой выиграли турнир ITF Juniors G5 в парном разряде. В решающем матче Карлова и Жанатова одолели еще одну казахстанкую пару Камилу Шайлину и Марию Синицыну со счетом 6:4,6:2.

Также, на этой неделе юные теннисисты Елизавета Карлова, Тахмина Жанатова, Мария Синицына, Камила Шайлина, Бекзат Усипбеков, Ростислав Гальфингер, Данил Озерной, Ерасыл Мурат и Дмитрий Безбородов представят Казахстан на международном турнире серии ITF Juniors G5 в городе Бишкек (Кыргызстан).

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