Казахстанская теннисистка выиграла турнир ITF в Бишкеке в одиночке и паре
Казахстанская теннисистка Елизавета Карлова выиграла международный турнир ITF Juniors G5 в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает
Казахстанская теннисистка Елизавета Карлова выиграла международный турнир ITF Juniors G5 в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает
В финале турнира Карлова переиграла другую представительницу Казахстана Марию Синицыну со счетом 6:3,6:3.
Стоит отметить, что Елизавета Карлова вместе с Тахминой Жанатовой выиграли турнир ITF Juniors G5 в парном разряде. В решающем матче Карлова и Жанатова одолели еще одну казахстанкую пару Камилу Шайлину и Марию Синицыну со счетом 6:4,6:2.
Также, на этой неделе юные теннисисты Елизавета Карлова, Тахмина Жанатова, Мария Синицына, Камила Шайлина, Бекзат Усипбеков, Ростислав Гальфингер, Данил Озерной, Ерасыл Мурат и Дмитрий Безбородов представят Казахстан на международном турнире серии ITF Juniors G5 в городе Бишкек (Кыргызстан).