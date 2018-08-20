Супер-Джокович: серб собрал все «Мастерсы»

Источник: AFP 2018

В эпоху «большой четверки» в мужском теннисе выдающиеся мастера переписали невообразимое количество рекордов. И продолжают это делать. В Цинциннати отличился Новак Джокович — 31-летний серб стал первым в истории теннисистом, выигравшим все девять «Мастерсов».

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Супердевятка появилась в 1990 году, одновременно с самой Ассоциацией теннисистов-профессионалов. С 2008 года категория турниров называется ATP World Tour Masters 1000 и является в градации мужских состязаний следующей по значимости после «Больших шлемов» и итогового ATP Finals. Сейчас в серию входят турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде, Риме, Канаде (Торонто и Монреаль чередуются каждый год), Цинциннати, Шанхае и Париже. Восемь других Новак Джокович выигрывал минимум дважды. Предпоследний, в Монте-Карло, покорил пять лет назад. А завоевать главный приз в Огайо сербу никак не удавалось. Он играл в финалах пять раз (2008, 2009, 2011, 2012, 2015), но всегда неудачно — дважды уступал Энди Маррэю и трижды Роджеру Федереру.

Сезон-2018 для Джоковича — те еще горки. Спад начался еще в прошлом году, а в январе было обидное поражение на Australian Open, операция и много вопросов о будущем таланта, потерять который отчаянно не хотелось. За последние пару месяцев Ноле уже сделал многое, чтобы убедить всех вокруг и самого себя, что он вернулся. По-настоящему. Самое главное — он выиграл Уимблдон, выстояв в сумасшедшем по интенсивности полуфинальном поединке с Рафаэлем Надалем.

А теперь и эта важная веха — триумф в Цинциннати. Джоковича не смутили ни усталость после четырех трехсетовых матчей подряд, ни Федерер на противоположной половине корта. Роджер, правда, был сам не свой. Он никак не мог поймать ритм, ужасно (это его оценка) принимал и много ошибался. Серб же полагался на подачу и старался действовать максимально агрессивно.

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После финала, завершившегося со счетом 6:4, 6:4 за 1 час 24 минуты, швейцарец тепло поздравил новоиспеченного «золотого мастера»: «Ты переписал историю, поздравляю! Ты приложил невероятные усилия, не только сегодня, а на протяжении всей своей карьеры, чтобы оказаться там, где ты есть. Невероятное достижение. Ты должен гордиться собой!».

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Достижение Джоковича уникально. Фантастический Федерер имеет в активе 20 побед на мэйджорах, но до полного комплекта «Мастерсов» ему далеко. Швейцарец четырежды выигрывал грунтовый турнир в Гамбурге, исключенный из супердевятки в 2009-м, но никогда не поднимал кубки в Монте-Карло и Риме. А учитывая то, что два последних года 37-летний гений грунтовый сезон пропускал, едва ли ему теперь удастся это сделать. Рафаэлю Надалю принадлежит рекорд по общему числу побед на «Мастерсах» — у него уже 33 титула — но он не побеждал в Майами и никак не может покорить Шанхай и Париж, которые играются в залах.

Джокович же, оформив свою супердевятку, в очередной раз показал, насколько он универсален и независим ни от каких обстоятельств. А еще — силен психологически. Вспомните, сколько раз все портило ему жгучее желание выиграть Roland Garros. И после пяти проигранных финалов в Цинциннати можно было задрожать. Но это не про сегодняшнего Джоковича. Про Джоковича — это уверенность, вернувшаяся после Уимблдона, сумасшедшая мотивация, что привела к долгожданному титулу, и умение показывать лучшую игру в самый важный момент. Этого не хватало его отсутствие. Но он вернулся.