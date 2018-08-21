Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Нью-Хейвене

В первом раунде Соболенко уверенно переиграла австралийку Саманту Стосур (64) — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В 1/8 финала Соболенко встретится с еще одной представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (24).

Белоруска Александра Саснович (37) в поединке 1/16 финала одолела французскую теннисистку Кристину Младенович (54) и в матче за выход в четвертьфинал сыграет с другой представительницей Франции Каролин Гарсией (6).