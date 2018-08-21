Вавринка стал обладателем «уайлд-кард» на US Open
Швейцарец Стэн Вавринка получил «уайлд-кард» в основную сетку последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open.
Швейцарец Стэн Вавринка получил «уайлд-кард» в основную сетку последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open.
Об этом сообщил сам Вавринка.
«Как раз вылезал из бассейна, когда увидел своё имя в списке обладателей “уайлд-кард” на US Open!», — написал Вавринка в своём «твиттере».
33-летний Стэн, чемпион трёх турниров «Большого шлема», в том числе US Open — 2016, после удачных выступлений в Торонто и в Цинциннати занимает 101-ю строчку
Напомним, что Вавринка потерял свой рейтинг