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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Вавринка стал обладателем «уайлд-кард» на US Open

Швейцарец Стэн Вавринка получил «уайлд-кард» в основную сетку последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open.

Источник: Reuters

Об этом сообщил сам Вавринка.

«Как раз вылезал из бассейна, когда увидел своё имя в списке обладателей “уайлд-кард” на US Open!», — написал Вавринка в своём «твиттере».

33-летний Стэн, чемпион трёх турниров «Большого шлема», в том числе US Open — 2016, после удачных выступлений в Торонто и в Цинциннати занимает 101-ю строчку рейтинг-листа, однако на момент закрытия приёма заявок в Нью-Йорк он был в конце второй сотни и не мог попасть в основную сетку напрямую.

Напомним, что Вавринка потерял свой рейтинг из-за травмы, операции и последующего восстановления. Стэн отсутствовал в туре между Уимблдоном-2017 и Australian Open — 2018, а затем пропустил ещё несколько крупных турниров.

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