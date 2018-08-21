Вавринка стал обладателем «уайлд-кард» на US Open

Об этом сообщил сам Вавринка.



«Как раз вылезал из бассейна, когда увидел своё имя в списке обладателей “уайлд-кард” на US Open!», — написал Вавринка в своём «твиттере».



33-летний Стэн, чемпион трёх турниров «Большого шлема», в том числе US Open — 2016, после удачных выступлений в Торонто и в Цинциннати занимает 101-ю строчку рейтинг-листа, однако на момент закрытия приёма заявок в Нью-Йорк он был в конце второй сотни и не мог попасть в основную сетку напрямую.