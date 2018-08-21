Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
ПАОК
Футбол. Кубок России
22.08
Луч
СКА-Хабаровск
Футбол. Кубок России
22.08
Сахалин Ю-С
Зенит Ир
Футбол. Кубок России
22.08
Динамо Брл
Томь
Все события
Фоторепортажи
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
8«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1
20:28 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко получила спецприглашение на турнир в китайском Ухане

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила wild card (специальное приглашение) на турнир в китайском Ухане, сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт Wuhan Open‏.

Источник: Reuters

Открытый чемпионат Уханя — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью на хардовых кортах. С 2014 года относится к серии WTA Premier 5 с призовым фондом около $2,7 млн и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.

Дебют белорусок на соревнованиях в Ухане состоялся в 2015 году.

В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на неделю с 20 по 26 августа
Полупустые трибуны на играх «Барсы» и «Реала». Как это понимать?
Станет ли Максименко спартаковским Акинфеевым?
Кафе, магазины и офисы: что будет со стадионами ЧМ-2018
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию пропустит сезон
Малкин установил рекорд Гиннесса
СМИ: «Бавария» хочет приобрести Гризманна
«Витесс» Слуцкого арендовал полузащитника мадридского «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь