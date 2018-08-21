Азаренко получила спецприглашение на турнир в китайском Ухане

Открытый чемпионат Уханя — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью на хардовых кортах. С 2014 года относится к серии WTA Premier 5 с призовым фондом около $2,7 млн и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.