Шарапова вернулась в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes
Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.
Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.
Она заняла в списке пятую позицию с годовым доходом в $10,5 млн.
Шарапова входила в рейтинг с 2005 года, впервые не попав в него в 2017-м. Тогда ее доходы резко упали после дисквалификации за мельдоний.
В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок вошли:
Серена Уильямс (теннис, годовой доход $18,1 млн),
Каролина Возняцки (теннис, $13 млн),
Слоан Стивенс (теннис, $11,2 млн),
Гарбинье Мугуруса (теннис,$11 млн),
Мария Шарапова (теннис, $10,5 млн),
Винус Уильямс (теннис, $10,2 млн),
Пусарла Венката Синдху (бадминтон, $8,5 млн),
Симона Халеп (теннис, $7,7 млн),
Даника Патрик (автогонки,$7,5 млн),
Анжелика Кербер (теннис, $7 млн).